Bayern-Boss mit klarer Ansage: "Lewandowski wird nicht verkauft"

"Robert ist wie ein Diamant"

Rummenigge würde den Vertrag mit dem polnischen Nationalspieler wohl auch gerne vorzeitig verlängern. "Lewandowski, der in erstaunlicher körperlicher Verfassung ist, kann noch vier, fünf Jahre auf höchstem Niveau spielen. Warum nicht beim FC Bayern? Robert ist wie ein Diamant", so Rummenigge und scherzte zum Schluss des Interviews: "Ich habe eine Bitte an Sie: Bitte sagen Sie dem polnischen Premierminister, dass Robert Lewandowski jetzt Polens bester Botschafter ist."

Lewandowski kann am Samstagnachmittag gegen den FC Augsburg den historischen Bundesliga-Torrekord von Gerd Müller knacken, jetzt sind beide gleich mit 40 Toren. "Ich bin überzeugt, dass Robert am Samstag das Tor Nummer 41 erzielen wird. Seine Teamkollegen werden ihm sicherlich helfen, wir werden Zeuge eines historischen Ereignisses", sagte Rummenigge.