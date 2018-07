Rudolf Edlinger: „Sport ist ein unglaubliches Transportmittel“

Das Dokumentationsarchiv arbeitet viel in den Schulen, organisiert Fahrten nach Mauthausen und ähnliches. Auch wenn die Jungen nicht so interessiert sind, kann man sie so mit dem Thema vertraut machen. Mich macht eher betreten, dass ich öfter von Älteren aus meiner Generation höre: „Gib’ doch endlich eine Ruhe mit dem Ganzen!“ Das ist eines der „Geheimnisse“, warum eine ganz spezielle Partei so großen Zuspruch in Österreich erntet. Solche Tendenzen kommen nicht von heute auf morgen, sie sickern langsam ein. Schauen Sie nach Ungarn oder Polen. Ich bemerke solche Tendenzen auch in Österreich. Wenn man nicht aufpasst, werden Dinge Realität, die man nicht für möglich gehalten hätte.

In Ihrem Vorwort haben Sie geschrieben: „Kein gesellschaftlicher Bereich kann sich vollständig der Politik entziehen.“ Ist es deswegen nötig, dass ein Fußballverein politische Fragen für sich klärt?

Alle Bereiche haben eine Beziehung zur Politik, auch wenn das manche nicht glauben wollen. Sport ist ein unglaubliches Transportmittel, weil es viele interessiert. Selbst als ich Finanzminister war, habe ich viele Zeitungen hinten, also beim Sport, zu lesen begonnen. Besonders nach Rapid-Siegen (lacht). Als Rapid-Präsident war es mir wichtig, politisch zu allen Äquidistanz herzustellen. Ich wollte im Kuratorium von allen Parteien Vertreter dabei haben, nur mit der FPÖ hab’ ich mir immer schwer getan.

Wie geht es Ihnen damit, wenn der Sportminister ein rauchender FPÖler ist, der sich als Rapid-Fan darstellt?