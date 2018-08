Roter Stern Belgrad: Ein Stern, der längst verglüht ist

Roter Stern verpasste den Anschluss – auch in der Heimat. Lokalrivale Partizan holte seit 1993 16 Titel, Roter Stern nur neun, aber immerhin drei in den vergangenen fünf Saisonen.

Auch in Europa ist der Klub weit entfernt vom alten Glanz. Seit der Umbenennung in Champions League ein Jahr nach dem Triumph war man nie in der Gruppenphase. Sechs Mal scheiterte der Klub in der Qualifikation. Damit hat man einiges gemeinsam mit den Salzburgern, die in der Ära Red Bull gleich zehn Mal ausgeschieden sind.