Rooneys Comeback

Allerdings passt das Kapitel " Rooney und die Großereignisse" in die seit dem WM-Titel 1966 traurige Geschichte der Three Lions bei Endrunden. 2004 startete der damals 18-jährige Aufsteiger von Everton in Portugal durch – bis zu einer Verletzung am Mittelfußknochen im Viertelfinale gegen den Gastgeber. 2006 half nach einem neuerlichen Mittelfußknochen-Bruch zwar ein Sauerstoffzelt, mit einem Ausschluss (abermals gegen Portugal) war aber auch die WM vorzeitig zu Ende. 2008 wurde gegen Kroatien gar die Qualifikation für die EURO vergeigt. Und 2010 hatte sich der Mann mit irischen Wurzeln zwar zu einem vielseitigen Goalgetter mit großem Arbeitspensum entwickelt – bei der WM war Rooney bis zum 1:4 im Achtelfinale gegen Deutschland aber auffällig ausgelaugt.

Und jetzt ist er so frisch wie ein Joker? Ex-Mitspieler Roy Keane regte an, Rooney nur einzutauschen, weil die Offensive gegen Schweden so gut funktioniert hat.

Hodgson widerspricht: "Seine Qualität und Sehnsucht ist für alle zu sehen. Wenn ich Wayne draußen lassen, wäre in der Kabine die Hölle los." Wenn England scheitert, ist sie das auch.