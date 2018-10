Ronaldo spricht offen über Vergewaltigungsvorwürfe

"Ich habe meiner Lebensgefährtin alles erklärt. Mein Sohn Cristiano Jr. ist zu klein, um das zu verstehen. Am schlimmsten ist es für meine Mutter und meine Schwestern. Sie sind verblüfft und gleichzeitig sehr wütend. Dies ist das erste Mal, dass ich sie in diesem Zustand sehe", erklärt Ronaldo der französischen Zeitschrift, der im gesamten Interview kein Wort über die Nacht verlor, in der er gesündigt haben soll. Der 33-Jährige geht überhaupt nicht auf das ein, was sich 2009 im Nachtclub in Las Vegas ereignete. Im Vordergrund des Interviews steht seine Gefühlswelt, in der die Mutter scheinbar eine große Rolle spielt.

"Ich habe lange mit ihr gesprochen. Ich sagte ihr: 'Mutter, du weißt, was du zu Hause hast. Du weißt, wie du mich erzogen hast, die Erziehung und die Liebe, die du mir gegeben hast'. (...) Die öffentliche Meinung ist etwas anderes. Es gibt genau so viele Menschen, die mich lieben, wie mich hassen. Das ist mir egal", sagt Ronaldo und wirft einen zuversichtlichen Blick nach vorne: "Aber wenn das alles vorbei ist, möchte ich sehen, was diese Leute sagen werden. Es wird dieser Tag kommen, wenn diese Leute meinen Namen auf die Titelseiten der Zeitungen setzen werden, um zu sagen, dass ich unschuldig bin!".

Der Stürmer beteuert seine Unschuld und appelliert an die Leser: "Stellen Sie sich vor, was es bedeutet, jemand zu sein, über den gesagt wird, dass er ein Vergewaltiger ist. Ich weiß, wer ich bin und was ich getan habe. Die Wahrheit wird eines Tages ans Licht kommen. Und die Leute, die mich kritisieren oder mein Leben zu einem Zirkus machen, diese Menschen werden es sehen."