Ronaldo schenkt sich einen 9,5-Millionen-Euro teuren Flitzer

Der Sportwagen trägt seinen Namen in Ahnlehnung an den Bugatti EB110, der Anfang der 1990er Jahre als Andenken an das 110 Jahre lange Bestehen des italienischen Unternehmens produziert wurde. Der Name Centodieci leitet sich auch daher ab - er steht nämlich im Italienischen für die Zahl "110". Das Auto wurde in der ehemaligen Bugatti-Fabrik in Campogalliano produziert und während einer Ausstellung in Pebble Beach erstmals im August 2019 offiziell der Öffentlichkeit präsentiert. Das auf zehn Stück limitierte Sondermodell hat auch seinen Preis: 9,5 Millionen Euro soll jedes Exemplar kosten.