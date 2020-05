Ronaldo kritisiert Real-Fans

Real Madrids Sergio Ramos wurde wegen Schiedsrichterbeleidigung für fünf Spiele gesperrt. Das entschied der Disziplinarausschuss des spanischen Fußballverbandes ( RFEF) am Donnerstag in Madrid. Der spanische Teamspieler bedauerte in einem Twitter-Eintrag übrigens seine Wortwahl. Er dürfte Real damit im Hin- und Rückspiel des Cup-Viertelfinales gegen Valencia und in drei Meisterschaftsspielen fehlen. Allerdings kann Real gegen die Sperre noch Einspruch einlegen.