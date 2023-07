Ronaldo-Fluch: Die verflixte Rückennummer 7 bei ManUnited

George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo - sie alle trugen bei Manchester United das Trikot mit der Nummer 7. In der kommenden Saison wird eben jenes Mason Mount überstreifen, der gerade für 64 Millionen Euro von Chelsea zu den Red Devils gewechselt ist. Kein leichtes Erbe, das der englische Teamspieler anzutreten hat, die Erwartungshaltung ist groß. Am Versuch, diesem Druck gerecht zu werden, sind besonders in jüngerer Vergangenheit zahlreiche Stars gescheitert. Das geht so weit, dass man unter United-Fans gar von einem Fluch spricht, der dieser einst so magischen Rückennummer 7 anheften soll.

