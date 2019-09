Ronaldo-Festspiele beim 5:1-Sieg von Portugal

Ein Alleinunterhalter war Cristiano Ronaldo beim 5:1-Sieg von Portugal in Litauen. Der 34-Jährige von Juventus Turin erzielte vier Tore und dabei zwischen der 62. und der 76. Minute einen Hattrick. In seinem 160. Länderspiel erzielte er die Tore 89 bis 92. Portugal liegt in Gruppe B auf Rang zwei hinter der Ukraine. Bei einem Spiel weniger ist Portugal mit acht Zählern Zweiter, vor Serbien (7), das in Luxemburg 3:1 (1:0) gewann.

Acht Tore in Southampton

In Southampton war eine Zufahrtsstraße zum St. Mary's Stadium blockiert, der Verkehr brach zusammen und viele Fans saßen noch in ihren Autos als im Stadion das erste Tor fiel. Im Schlager der Gruppe A ging aber nicht Favorit England in Führung sondern der Kosovo.

Nur 35 Sekunden waren gespielt, Verteidiger Keane spielte einen Katastrophenpass, der Ex-Salzburger Valon Berisha traf zum 1:0 für die Gäste. Es war das schnellste Gegentor für England seit 1993. Damals traf ein gewisser Davide Gualtieri nach acht Sekunden – für San Marino!

Vor 26 Jahren gewann England die Partie noch mit 7:1, und auch gestern schlug das Team von Gareth Southgate rasch zurück.