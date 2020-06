Ronaldo bei Real-Zittersieg ausgeschlossen

Champions-League-Sieger Real Madrid verteidigte seine Tabellenführung in der spanischen Meisterschaft, verlor dabei aber Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Superstar wurde beim 2:1-Sieg bei Aufsteiger Cordoba wegen einer Tätlichkeit ausgeschlossen (83.). Dem Waliser Gareth Bale gelang dennoch in der 89. Minute per Elfmeter der Siegestreffer.

Ronaldo war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Feld. Bei einem Gerangel nach einem Freistoß trat der 29-Jährige erst gegen Cordoba-Verteidiger Edimar nach, dann griff er auch noch dessen Kollegen Fausto Rossi ins Gesicht. Der Führende der Schützenliste (28 Ligatore in 18 Einsätzen) sah sofort die Rote Karte und wird sich auf eine Sperre von mehreren Spielen einstellen müssen.

Die Madrilenen hatten in Cordoba ordentlich zu kämpfen. Nabil Ghilas brachte den Außenseiter per Elfmeter in Führung (3.). Real-Stürmer Karim Benzema gelang in der 27. Minute der Ausgleich, ehe Bale vom Elfmeterpunkt zuschlug.

Ronaldo entschuldigte sich noch am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter für seine Kurzschlusshandlung. „Ich bitte bei allen, speziell bei Edimar, um Entschuldigung für meine unüberlegte Aktion im heutigen Spiel“, schrieb der Portugiese.

Um eine Sperre wird der Weltfußballer nicht herumkommen. Kommendes Wochenende empfängt Real als Tabellenführer den Mittelständler Real Sociedad. In der Woche darauf steht allerdings das Stadtderby bei Meister Atletico Madrid, der gestern gegen den dritten Klub aus Madrid, Rayo Vallecano, mit 3:1 gewinnen konnte, auf dem Programm.

Von einer längeren Pause Ronaldos könnte der FC Barcelona profitieren. Der erste Real-Verfolger gab sich mit einem 6:0-Kantersieg beim Abstiegskandidaten Elche keine Blöße und liegt bei einem Spiel mehr weiter einen Punkt hinter den Madrilenen. Die Superstars Lionel Messi (55./Elfmeter, 88.) und Neymar (69., 72.) trafen in Elche jeweils im Doppelpack. Die weiteren Barca-Tore erzielten Gerard Pique (35.) und Pedro (93.).