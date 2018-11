Roman Mählich neuer Trainer von Sturm Graz

Seine Trainer-Laufbahn begann der Ex-Teamspieler in Parndorf, zudem arbeitete er in den Akademien der Admira und Austria. Zuletzt coachte Mählich Wiener Neustadt, in der Saison 2017/18 verpasste er mit den Niederösterreichern in der Relegation nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga.