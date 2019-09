Robert Gucher führte Pisa zum ersten Saisonsieg in der Serie B

In der neuen Saison war es Robert Gucher vorbehalten, den ersten Treffer für Pisa zu erzielen. Nach dem 0:0 im Auftaktmatch gegen Benevento feierten die Blau-Schwarzen nun auswärts gegen Juve Stabia einen 2:0-Erfolg. Dabei brachte der 28-jährige Österreicher, der inzwischen bereits ein Jahrzehnt in Italien am Ball ist, sein Team in Führung. In der Tabelle liegt der Aufsteiger auf Rang fünf.