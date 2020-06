Rieds unmöglicher Trainer

Wochenende, Spieltermin – wenn andere ausspannen, geht es für Schweitzer erst richtig los. Auf die Frage, wann der 48-Jährige frei hat, kommt die fast verschämte Antwort: "Nie. Eigentlich ist es auch nicht machbar, was ich tue. Aber ich bin in dieser Hinsicht halt ein Trottel."

Paul Gludovatz, der ehemalige Ried-Cheftrainer und nunmehrige Sturm-Sportdirektor, hätte seinen loyalen Assistenten gerne nach Graz mitgenommen. Und zwar als Chefcoach.

Doch Schweitzer winkt ab: "Zum einen will ich meinen Job bei der Lenzing AG behalten, weil so ein Trainerjob auch schnell weg sein kann. Zum anderen brauch’ ich für mein Ego nicht in der ersten Reihe zu stehen. Und diese vielen Termine mit Sponsoren, die dann anfallen, halte ich gar nicht aus."

Also wird der Oberösterreicher ab Sommer wieder der einflussreiche Co – für welchen Chef auch immer. Plan A mit Peter Stöger geht wohl nicht auf. "Weil Neustadt-Präsident Rottensteiner ihre Zukunft als Profiklub sehr stark mit der Person Stöger verbindet. Ich akzeptiere seinen laufenden Vertrag dort und plane auch keine feindliche Übernahme", sagt Manager Stefan Reiter, der das in Österreich einzigartige (Co)-Trainer-Modell vorgegeben hat: "Ich verstehe nicht, warum ein Klub einen Chefcoach und dessen persönlich ausgesuchten Assistenten zahlen sollte, wenn der dann mit dem Trainer sowieso gemeinsam geht und wir dann wieder zwei Löcher zu stopfen haben."

Mit jedem Gespräch im Rieder Umfeld fällt mehr auf, dass Gludovatz für ein paar Jahre die nach außen ideale Besetzung war. Innen, im groß auftrumpfenden, aber eigentlich familiär kleinen Verein gibt es tatsächlich jedoch nur zwei Säulen, die alles zusammen halten: Stefan Reiter und Gerhard Schweitzer.

"Der Gerhard war auch in der Zeit, als er für den ÖFB und Red Bull gearbeitet hat, mein persönlicher Berater", verrät Reiter. "Wir haben ein fixes Trainerteam und vom Stefan wird dann der Chefcoach dazugestöpselt", sagt Schweitzer.