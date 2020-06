Bayern und Schalke buhlen um Rieder Tormann-Talent

Im Jänner verdiente Ried mit dem Verkauf von Ola Kamara an die Austria, obwohl der Norweger nie für die Innviertler stürmte. 2011 gelang es, Samuel Radlinger vor dem ersten Profi-Einsatz nach Hannover zu verkaufen. Derzeit ist der Goalie an Rapid verliehen. Der dritte Transfer-Streich ist besonders spektakulär: Ivan Lucic steht vor einem Wechsel in die deutsche Bundesliga.

Der 19-jährige Tormann kam vor zwei Jahren von der Austria, ist derzeit an Regionalligist St. Florian verliehen und hat in Ried einen Vertrag bis 2015. Mit guten Leistungen im U-19-Nationalteam und bei einem Probetraining für Bayerns Amateure empfahl sich Lucic für mehr. Funktionäre aus St. Florian erzählten, das Talent könnte aus Angeboten der Bayern und von Dortmund wählen.

Alexander Sperr von der Lucic betreuenden Agentur Goodwin konkretisiert: "Das Interesse der Bayern ist groß. Ebenso jenes von einem zweiten deutschen Verein. Dortmund ist hingegen kein Thema." Laut KURIER-Informationen handelt es sich beim zweiten Interessenten um Schalke 04. In der Pole Position stehen allerdings die Bayern mit der Aussicht, als Nummer drei für die Amateure zu spielen und mit den Profis Neuer und Starke zu trainieren. Immerhin gab Star-Coach Guardiola nach einer Trainingswoche bei den Profis grünes Licht für Lucic.