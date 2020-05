Ried wirft Rapid aus dem Cup

In Minute 96 vergab Burgstaller allein vor Gebauer. Nach 100 Minuten kam wieder Farbe ins Spiel. Schiedsrichter Harkam verabschiedete den ungestümen Drazan mit Gelb-Rot.



Rapid blieb vorerst in Unterzahl gefährlicher als die Gäste, die seit 2006 immer im Cup-Viertelfinale standen. So auch diesmal, weil Anel Hadzic in der 114. Minute Maß nahm und einen Weitschuss zum 2:1 unter die Latte hämmerte.



Die schlechtere Chancenauswertung entschied erneut ein Spiel gegen die Rapidler, die auch noch Schimpelsberger mit Gelb-Rot verloren (116.). Und Gludovatz durfte schmunzeln: " Hadzic hat unseren Lucky Punch gesetzt."