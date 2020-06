Respekt & Rotation für das Abenteuer PAOK

Trainer Peter Schöttel plante am Mittwoch noch den Umfang seiner Rotationsmaßnahmen. Drei Positionen sind offen: Die Solospitze mit Boyd oder Alar, der auch am linken Flügel (statt Drazan) spielen könnte, und das defensive Mittelfeld. Aus dem Trio Kulovits, Heikkinen und Ildiz muss einer zuschauen. "Da wir schon am Sonntag in Wolfsberg antreten werden, wird vorausgeplant", sagt Schöttel.

Fest steht, dass der Rückflug in der Nacht stattfindet, obwohl das Spiel erst um 23.15 Uhr (Ortszeit) endet. Schöttel: "Ich habe es den Spielern freigestellt, hätte aber auch so entschieden, weil ich selbst nach Europacup-Spielen vor vier Uhr früh eh nicht schlafen konnte. Und dann sollten wir auch wieder in Wien sein."