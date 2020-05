Karner sorgte für das Happy End in Parndorf

1750 Zuschauer im Stadion, darunter mehr als 200 Kärntner. Die Stimmung in Parndorf passte und lange Zeit auch die Leistung der Burgenländer. Steinacher hatte die erste Möglichkeit, aber Klagenfurt-Goalie Dmitrovic fischte den Ball aus dem Kreuzeck (12.). Der hatte in der 26. Minute keine Chance – Parndorf eroberte im Mittelfeld den Ball, dann überhob Rasic den Goalie (26.). Nur fünf Minuten später vertändelte die Kärntner Abwehr wieder den Ball, diesmal aber war Dmitrovic Sieger gegen Rasic, Kienzl knallte den Ball danach an die Latte. Und zum Glück für Klagenfurt gab Referee Lechner Wallner nur gelb, nachdem der als letzter Mann Steinacher zu Fall gebracht hatte.