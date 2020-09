Rekordsieg zum Liga-Start: Bayern demütigt Schalke 04 mit 8:0

Bayern Münchens hungriges Triple-Ensemble um Dreifachtorschütze Serge Gnabry hat auch ohne Fans die 58. Saison der deutschen Bundesliga gleich wieder mit einem Schützenfest eröffnet. 26 Tage nach dem Champions-League-Triumph in Lissabon war der Krisenclub FC Schalke 04 beim lockeren 8:0 (3:0) am Freitagabend in der leeren Allianz Arena chancenlos.