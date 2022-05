Rekordkulisse in St. Pölten: SKN mit dem Meisterstück

Nach Jahren der erdrückenden Dominanz von St. Pölten hatte sich Sturm ein echtes Titelduell erspielt. Der SKN musste im Herbst beim 1:1 in Graz den einzigen Gegentreffer hinnehmen. Da aber auch die Steirerinnen lediglich ein weiteres Remis vorweisen, betrug der Vorsprung nur zwei Punkte.

Nach dem 4:0 (in der NV Arena ist die Saison zwei Runde vor Schluss entschieden: Der SKN wird wieder (verdient) Meister werden. Neu ist die Zahl für den Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga: Die 1.100 aus Vorarlberg wurden knapp auf 1.111 Fans ausgebaut.

Beide Titelkandidaten hatten einige Stammkräfte vorgeben müssen. Deswegen lief das Grazer Talent Tragl (Jahrgang 2006) ein. Verletzt musste die Flügelspielerin in der Pause ausgewechselt werden, Sekunden davor war St. Pölten auf die Siegerstraße eingebogen.: Stürmerin Brunnthaler hatte die Chance eingeleitet, war mitgesprintet und reagierte per Abstauber am schnellsten – 1:0 (45.+2).

Die Vorentscheidung war bei Mikolajovas Lattentreffer nahe (52.). Mit dem 2:0 durch Brunnthaler war es soweit (72.). Die künftige Hoffenheim-Legionärin Hickelsberger erzielte das 3:0 (87.). Für den 4:0-Endstand sorgte Klein per Elfmeter (91.).