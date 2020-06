Reichel: "Gebe den LASK nicht her"

Sie sind nicht isoliert?

Das ist alles kompletter Blödsinn. Das ist von denjenigen erfunden worden, die mich weiter haben wollen.



Was haben Sie falsch gemacht?

Es ist mir nicht gelungen, den Verantwortlichen klarzumachen, dass wir eine andere Finanzierungsstruktur hier in Linz brauchen. Ich bin ständig gefragt worden, warum ein Herr Hoheneder weggeht, oder ein Herr Klein. Das ist doch klar. Bei uns verdienen sie 5000 Euro, in Wien 20.000 und in Salzburg 50.000. Wir sind nicht konkurrenzfähig.



Aber in der Regionalliga ist der LASK klarer Favorit!

Wir haben noch keinen Trainer, wir haben noch keine Mannschaft. Ich kann jetzt nicht sagen, ich will aufsteigen. Wir haben mit Austria Klagenfurt, Villach, GAK oder Hartberg, je nachdem, wer die Relegation gewinnt, harte Konkurrenz.



Haben Sie schon mit Trainerkandidaten gesprochen? Dolfi Blutsch hat im KURIER seine Dienste angeboten!

Wir können nicht in die Vergangenheit schauen. Als Trainer oder Sportdirektor kommt Blutsch nicht infrage. Ich kann ihn mir aber als Scout gut vorstellen.



Wer wird dann Trainer?

Ich will einen Mann wie Thomas Weissenböck. Er muss die Liga kennen, er muss mit jungen Spielern arbeiten können. Ich brauch` keinen großkopferten Trainer, er muss mit beiden Füßen am Boden stehen.



Ist Ivo Vastic ein Thema?

Natürlich. Er hat sich aber ein Haus in Wien gekauft, die Tochter macht nächstes Jahr Matura. Ich glaub` nicht, dass der Familienmensch Vastic zum Pendler wird.



Wie schaut`s bei den Spielern aus?

Torhüter Mandl ist weg, auch Aigner wird wohl nicht in der Regionalliga bleiben. Wir haben aber viele junge, gute Spieler.



Stimmt es, dass die Spieler in der Regionalliga um 40 Prozent weniger verdienen als in der Ersten Liga?

Nein, um 30 Prozent.

Mit welchem Budget planen Sie?

Kann ich wirklich noch nicht sagen. Ich muss erst Gespräche führen und schauen, woher wir Unterstützung bekommen.



Wird es nun in der Regionalliga einfacher, einen Hauptsponsor zu finden?

Ich glaube, wir werden uns leichter tun, weil auch die Preise niedriger sind.



Wann werden Sie beginnen, mit den Spielern zu sprechen?

Die sind ja alle auf Urlaub. Spätestens am 11. Juni werde ich damit beginnen.



Denken Sie daran, einen Sportdirektor zu holen?

Wir haben jetzt keinen, wir werden auch in der Regionalliga keinen brauchen. Wenn wir in die Bundesliga aufgestiegen wären, hätte ich gerne Alfred Hörtnagl gehabt. Wir haben ja einige Gespräche mit ihm geführt.



Sie bleiben noch bis Dienstag in Paris, bei den French Open. Können Sie beim Tennis ein wenig die Sorgen mit dem LASK vergessen?

Es ist eine wahrhaftig geistige Erfrischung, nicht jede Minute an den LASK denken zu müssen.



Wo werden Sie mit dem LASK in der neuen Saison die Heimspiele austragen? Sie müssen ja aus dem Linzer Stadion ausziehen.

Traun ist eine Möglichkeit. Vielleicht können wir aber auch eine Art Road Show machen. Ich kann mir vorstellen, unsere Heimspiele über ganz Oberösterreich verteilt auszutragen. Der LASK on tour also. Wo das Sekretariat und die Büroräumlichkeiten hinkommen, wollen wir bis Ende der Woche wissen.



Verstehen Sie, warum oö. Verbandschef Willi Prechtl Sie so heftig angegriffen hat?

Prechtl ist völlig inkompetent in Sachen Profifußball. Der weiß ja gar nicht, wovon er spricht. Das Einzige, was er weiß, ist, dass wir ein lästiger Gesellschafter in der Akademie sind.



Herr Reichel, warum tun Sie sich das alles an?

Weil mir der LASK am Herzen liegt. Leider geht es im Fußball sehr derb zu. Alle gehen auf mich los. Dabei bin ich der Einzige, der was tut. Alle andere reden gescheit.



Bereuen Sie es, dass Sie im Jahr 2000 ins Fußballgeschäft eingestiegen sind?

Ja, weil ich von manchen Menschen enttäuscht worden bin.