Start der Ostliga mit einem Ex-Teamspieler gegen den Titelfavoriten

Der prominenteste Neuzugang kickt beim Schlusslicht: Gloggnitz verpflichtete Ex-Teamspieler Raphael Holzhauser , 32. Zu Gast ist beim Start der Rückrunde am Freitag Titelfavorit Oberwart .

In Krems wird hingegen in kleinen Schritten geplant – so wie bei Donaufeld, wo die Infrastruktur noch keinen Aufstieg hergibt. Auch Mittelständler Wiener Sport-Club könnte erst nach Eröffnung des neuen Stadions nach oben schielen. Ab 19.30 Uhr gibt es das schwarz-weiße Traditionsduell mit dem KSC.