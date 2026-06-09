Das sind die Top-Stars der Regionalliga Ost-Saison 25/26
Von Lukas Bergmann und Fabio Tartarotti
Zum Abschluss der Spielzeit 2025/26 präsentieren wir das KURIER-Team-der-Saison.
In der Offensive sind die Positionen klar besetzt. Der Bomber der Regionalliga Miroslav Beljan zeigte eindrucksvoll, warum er so wichtig für die SV Donau war. In 28 Spielen netzte Beljan 23 Mal für die Party-Truppe aus Kaisermühlen. Mit einem Schnitt von 0,86 Tore pro Spiel wurde er überlegen Torschützenkönig, gefolgt von Oberwart-Stürmer Lukas Ried, der mit 21 Toren Topscorer der stärksten Offensive der Liga war.
Denis Dizdarevic war der Lichtblick einer düsteren Saison für den SC Neusiedl/See. Mit 17 Toren, brandgefährlichen Dribblings und präzisen Freistößen spielte sich der 21-Jährige in unsere Auswahl.
Auf der anderen Seite: Floris van Zaanen, Topscorer des SR Donaufeld, spielt ab kommender Saison im Dress des Wiener Sport-Clubs. Im Zentrum spielt für uns sein zukünftiger Teamkollege Nicholas Wunsch, der Dirigent der Dornbacher. Überragendes Passspiel, Spielfeldübersicht und Torriecher zeichnen Wunsch aus. Der zweite Mann im Mittelfeld: Ex-Hartberger Michael Hutter, der Spielmacher des SV Oberwart.
Die Viererkette bilden drei Spieler, die für ihre jeweiligen Defensiven Schlüsselrollen einnahmen. Besonders Raphael Holzhauser überzeugte uns. In seiner letzten Saison in Österreich war er defensiv ein Fels in der Brandung und auch offensiv gefährlich – vor allem bei Standardsituationen. Komplettiert wird die Abwehr vom Ex-Heidenheimer Seedy Jarju, David Dornhackl und Christoph Zotter. Der Mann, auf den die Feldspieler vertrauen, ist der Routinier Christoph Riegler von Krems. Mit seinen Paraden und seiner Klasse im Eins gegen Eins sicherte Riegler einige Punkte für eine starke Kremser Mannschaft.
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