Das sind die Top-Stars der Regionalliga Ost-Saison 25/26

Von Lukas Bergmann und Fabio Tartarotti

Zum Abschluss der Spielzeit 2025/26 präsentieren wir das KURIER-Team-der-Saison.

In der Offensive sind die Positionen klar besetzt. Der Bomber der Regionalliga Miroslav Beljan zeigte eindrucksvoll, warum er so wichtig für die SV Donau war. In 28 Spielen netzte Beljan 23 Mal für die Party-Truppe aus Kaisermühlen. Mit einem Schnitt von 0,86 Tore pro Spiel wurde er überlegen Torschützenkönig, gefolgt von Oberwart-Stürmer Lukas Ried, der mit 21 Toren Topscorer der stärksten Offensive der Liga war.

Denis Dizdarevic war der Lichtblick einer düsteren Saison für den SC Neusiedl/See. Mit 17 Toren, brandgefährlichen Dribblings und präzisen Freistößen spielte sich der 21-Jährige in unsere Auswahl.

Auf der anderen Seite: Floris van Zaanen, Topscorer des SR Donaufeld, spielt ab kommender Saison im Dress des Wiener Sport-Clubs. Im Zentrum spielt für uns sein zukünftiger Teamkollege Nicholas Wunsch, der Dirigent der Dornbacher. Überragendes Passspiel, Spielfeldübersicht und Torriecher zeichnen Wunsch aus. Der zweite Mann im Mittelfeld: Ex-Hartberger Michael Hutter, der Spielmacher des SV Oberwart.

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