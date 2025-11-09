Mauerwerk-Ausschluss: So geht es mit der Liga weiter

Von Fabio Tartarotti und Lukas Bergmann Nach langem Hin-und-Her hat der Wiener Fußball-Verband (WFV) am Mittwoch den FC Mauerwerk offiziell als ordentliches Mitglied ausgeschlossen. Die Gründe dafür sind vielseitig.

Mauerwerk war als Problemkind der Liga über die letzten Jahre oftmals negativ aufgefallen. Mehrere Suspendierungen aufgrund von Nicht-Zahlungen, Nichtantreten (zuletzt nur zu zehnt gegen Kagran) und eine verwahrloste, vom Verband gesperrte Spielstätte sind nur einige der Gründe für das Ausscheiden. Im Strafausschuss-Register des WFV scheinen auffallend viele Mauerwerk-Spieler auf, einige sogar mit Vermerk auf „Anzeige“. Nun stehen auch die sportlichen Auswirkungen auf den Ligabetrieb fest.

Alle bisherigen und ausstehenden Partien des FC Mauerwerk werden mit 0 Punkten annulliert. Die offizielle Tabelle wurde vom Verband entsprechend korrigiert. Wer gegen Mauerwerk gewonnen hat, wird um die erzielten Punkte und Tore gebracht.