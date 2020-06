Red Bull verpfuscht Transfer

Ralf Rangnick tanzt gerne auf vielen Hochzeiten. Kann er auch. Denn immerhin ist er der sportliche Verantwortliche von gleich drei Vereinen: von RB Leipzig, von Red Bull Salzburg und vom FC Liefering.

Dass es sich bei den drei Red-Bull-Klubs um drei eigenständige Vereine handelt, verhindert aber nun einen Transfer eines Red-Bull-Spielers innerhalb des Konzerns. Denn Nils Quaschner, der vor zwei Wochen innerhalb des Konzerns von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig transferiert wurde, darf im Frühjahr nicht für die Deutschen spielen, weil er in dieser Saison nicht nur von Salzburg, sondern auch vom FC Liefering in einem Pflichtspiel eingesetzt worden ist.

Denn laut FIFA-Transferregulativ darf ein Spieler zwar in einer Spielzeit bei maximal drei Vereinen registriert werden. In dieser Zeit ist der Spieler für offizielle Spiele von lediglich zwei Vereinen spielberechtigt.

Der 20-jährige Stürmer spielte im Herbst in neun Spielen für die Salzburger (sechs Einsatz in der Meisterschaft, je ein Einsatz in der Champions-League-Qualifikation, in der Europa League und im ÖFB-Cup). Vor seinem Debüt bei Österreichs Meister war er schon einmal für Liefering in der Erste Liga 70 Minuten eingesetzt worden. Beim 3:0-Erfolg in der ersten Runde in Hartberg erzielte Quaschner zwei Tore.

Der Deutsche war in dieser Saison allerdings nicht bei Liefering genannt, sondern spielte nur als Salzburger Kooperationsspieler für den Zweitligisten. Laut KURIER-Informationen würde Quaschner deshalb bei einem Wechsel in der aktuellen Transferperiode innerhalb der Bundesliga für einen dritten Verein die Spielberechtigung bekommen.