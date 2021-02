Salzburgs große Hürde ist der Mister Europa League

Geboren wurde er 1971 in Hondarriba. Fußballspielen lernte er im nahen San Sebastian. Zur Karriere bei Real Sociedad und damit in Spaniens Topliga reichte es nicht. Er spielte dafür lange in der Segunda División. Aber erst, als er mit 31 in der 3. Liga seine Laufbahn ausklingen ließ, fand Emery seine wahre Profession. Die Bosse von Lorca Deportivo wollten ihn nach einer Knieverletzung halten und boten ihm den Trainerposten an. Der Erfolg war gigantisch.