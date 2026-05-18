Salzburg zieht die Reißleine: Trainer Beichler muss gehen

Einen Tag nach dem letzten Spiel der Saison ist fix, was sich seit Tagen angekündigt hat: Trainer Daniel Beichler muss Red Bull Salzburg verlassen. Der Verein reagierte damit auf die Katastrophensaison - mit Platz drei landete man erstmals in der Red-Bull-Ära nicht in den Top 2.

Der 37 jährige Steirer Beichler wurde einen Tag nach dem 1:3 im letzten Saisonspiel gegen den TSV Hartberg von seinen Aufgaben entbunden und dienstfrei gestellt. Beichler war seit Mitte Februar bei den Salzburgern tätig und für 14 Spiele verantwortlich. In dieser Zeit führte er die Mannschaft u. a. in der Meisterschaft mit einem Punkteschnitt von 1,15 auf den nicht zufriedenstellenden dritten Platz. Neben Beichler scheiden auch Co Trainer Raphael Ikache, der zur Red Bull Akademie zurückkehren wird, sowie Zlatko Junuzovic aus dem Trainerteam des FC Red Bull Salzburg aus.