Schmidts Klausel war ein Eigentor

Roger Schmidt kann der erfolgreichste Salzburg-Trainer der Red-Bull-Ära werden. Ein Sieg im Cup-Finale und der Deutsche würde Ricardo Moniz übertrumpfen. Der Niederländer wurde in der Saison 2011/’12 Meister und Cupsieger, schied aber in der Europa League schon in der Runde der letzten 32 aus, Schmidt kam heuer bis ins Achtelfinale, also eine Europa-League-Runde weiter.

So oder so. Das Finale gegen St. Pölten ist für Schmidt sein vorerst letztes Spiel als Salzburg-Trainer, danach wird er nach Leverkusen wechseln. Und das, obwohl er erst Ende Dezember 2013 bei Red Bull vorzeitig um zwei Jahre verlängert hatte. Ungewöhnlich und rätselhaft: Warum kann ein Trainer einen neuen Vertrag bereits zu jenem Zeitpunkt kündigen, an dem sein alter eigentlich geendet hätte?

Kein Wunder also, dass Schmidts Ausstiegsklausel ein Hauptthema beim letzten KURIER-Interview mit dem Trainer Ende April war. Er selbst wollte dazu zunächst nichts sagen ("Ich möchte das gar nicht so detailliert an die Öffentlichkeit tragen").