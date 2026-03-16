Schlimmste Krise in der Red-Bull-Ära? Salzburger Trauerspiele

In Salzburg ist man von Festspielstimmung ungefähr so weit entfernt wie eine Dose Red Bull von einer Tasse Beruhigungstee ohne Zucker. Im Verein selbst spricht man von einer „schwierigen Phase“, das Wort „Krise“ ist aber eher angebracht. Einige sprechen sogar von der schlimmsten Krise in der Red-Bull-Ära. Ganz falsch liegen sie damit sicher nicht.

Eine vier Spiele andauernde Torflaute hat es noch nie gegeben, seit der Getränke-Konzern 2005/06 eingestiegen ist. In dieser Kategorie ist der Tiefpunkt erreicht, der nächste könnte folgen: Aktuell hält Salzburg bei drei Niederlagen in Serie, vier hat es noch nie gegeben. Ein weiteres Armutszeugnis ist die Fankulisse. Sogar gegen Zuschauermagnet Rapid wurde die 10.000er-Marke verfehlt. Viele der erfolgsverwöhnten Fans bleiben in schweren Zeiten zu Hause. Der Rest pfeift das Team gnadenlos aus. „Wir müssen Zusammenhalt zeigen. Wir, aber auch die auf der Tribüne“, mahnte Verteidiger Frans Krätzig. Ihm sei gesagt: Die Fans werden Salzburg wohl nicht aus der Krise holen, da sind Spieler und Betreuer auf sich gestellt.