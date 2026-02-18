Aufstieg bei Red Bull: Beichler ist neuer Salzburg-Trainer

Am Dienstag, zwei Tage nach dem enttäuschenden 1:1 beim GAK, hat Red Bull Salzburg Trainer Thomas Letsch vom Dienst freigestellt. "Solche Dinge passieren normalerweise auch nicht über Nacht", sagte Jürgen Klopp, Head of Global Soccer bei Red Bull, am Rande der Olympischen Spiele, wo er am Dienstag im Austria House in Cortina d'Ampezzo zu Besuch war. Soll heißen: Bei Salzburg ist man auf den Trainerwechsel seit geraumer Zeit vorbereitet und dementsprechend wäre es auch nicht überraschend, wenn man sich Red-Bull-intern schon vor der Trennung von Letsch auf einen Nachfolger festgelegt hat.

Nun steht der neue Mann fest. Er kommt aus dem eigenen Stall und hört auf den Namen Daniel Beichler. Der 37-jährige Ex-Teamspieler ist seit 2020 in Salzburg als Trainer tätig und hat sich über mehrere Stationen in der Akademie bis zum Cheftrainer des Kooperationsklubs FC Liefering hochgedient. Dazu passt, dass man zuletzt eine Anfrage für Beichler abgeschmettert hat. Beichler war KURIER-Informationen zufolge im Winter ein Wunschkandidat bei Sturm Graz, in Salzburg hatte man aber kein Interesse daran, den Steirer in seine Heimat ziehen zu lassen. Nun weiß man auch, warum.