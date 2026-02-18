Aufstieg bei Red Bull: Beichler ist neuer Salzburg-Trainer
Am Dienstag, zwei Tage nach dem enttäuschenden 1:1 beim GAK, hat Red Bull Salzburg Trainer Thomas Letsch vom Dienst freigestellt. "Solche Dinge passieren normalerweise auch nicht über Nacht", sagte Jürgen Klopp, Head of Global Soccer bei Red Bull, am Rande der Olympischen Spiele, wo er am Dienstag im Austria House in Cortina d'Ampezzo zu Besuch war.
Soll heißen: Bei Salzburg ist man auf den Trainerwechsel seit geraumer Zeit vorbereitet und dementsprechend wäre es auch nicht überraschend, wenn man sich Red-Bull-intern schon vor der Trennung von Letsch auf einen Nachfolger festgelegt hat.
Nun steht der neue Mann fest. Er kommt aus dem eigenen Stall und hört auf den Namen Daniel Beichler. Der 37-jährige Ex-Teamspieler ist seit 2020 in Salzburg als Trainer tätig und hat sich über mehrere Stationen in der Akademie bis zum Cheftrainer des Kooperationsklubs FC Liefering hochgedient.
Dazu passt, dass man zuletzt eine Anfrage für Beichler abgeschmettert hat. Beichler war KURIER-Informationen zufolge im Winter ein Wunschkandidat bei Sturm Graz, in Salzburg hatte man aber kein Interesse daran, den Steirer in seine Heimat ziehen zu lassen. Nun weiß man auch, warum.
Beichler wird schon am Mittwoch um 14 Uhr sein erstes Training leiten. Um 17 Uhr wird er im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.
Statements des Klubs
Marcus Mann: „Daniel Beichler kennt unseren Klub seit Jahren sehr gut und damit einhergehend auch unsere Spiel- und Ausbildungsphilosophie. So hat er mit Jannik Schuster, Tim Trummer oder Joane Gadou bereits etliche Spieler trainiert, die mittlerweile im Kader bei uns stehen. Daniel verfügt über eine klare Idee, wie er spielen und was er von seiner Mannschaft sehen möchte. Nicht ohne Grund hatten ihn auch andere Klubs in der jüngeren Vergangenheit im Blick. Er erhält die volle Unterstützung, notwendige Änderungen anzuschieben, um unsere Mannschaft weiterzuentwickeln und die kommenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern.“
Daniel Beichler: „Ich freue mich riesig über das Vertrauen, das mir der Klub entgegenbringt, und auf die spannende Aufgabe als Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg. Die Mannschaft und das gesamte Umfeld bieten hervorragende Bedingungen, um gemeinsam die gesetzten Ziele zu erreichen. Ich spüre große Vorfreude und enorme Motivation, die kommenden Herausforderungen mit vollem Einsatz anzupacken und die Entwicklung des Teams weiter voranzutreiben.“
Kommentare