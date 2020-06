Red Bull Salzburg: Rangnick hört im Sommer fix auf

Ralf Rangnick hat am Sonntag den nächsten Spieler konzernintern verschoben. Der 29-jähriger Brasilianer Rodnei wechselte am Sonntag auch offiziell von Salzburg nach Leipzig. Der Innenverteidiger fehlte zwar im ganzen Herbst wegen einer Adduktorenverletzung, am Samstag stand er im letzten Salzburger Testspiel im Trainingslager in Doha gegen Al Jaish (5:0) noch in der Startelf.

Für Rangnick geht heute die sechste und letzte Transferperiode als Salzburger Sportchef zu Ende. „Ich werde unabhängig von der sportlichen Entwicklung ab Sommer nicht mehr Sportdirektor von Red Bull Salzburg sein und mich ganz und nur noch auf RB Leipzig konzentrieren“, erklärte der 56-Jährige im deutschen Fußball-Magazin Kicker. Bisher hatte er nur angekündigt, dass er in Salzburg aufhören werde, wenn Leipzig in die 1. Bundesliga aufsteigt.

Red Bull hat also nun fünf Monate Zeit, um einen neuen Sportchef zu finden. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass der Posten intern nachbesetzt wird. Geschäftsführer Jochen Sauer hat einschlägige Erfahrung, war vor seiner Zeit bei Red Bull fast drei Jahre als sportlicher Leiter beim VfL Wolfsburg tätig. Aber auch Rangnick-Assistent und Ex-Erste-Liga-Spieler Christoph Freund könnte seinen bisherigen Chef ersetzen.