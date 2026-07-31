Roger Schmidt wird Nachfolger von Jürgen Klopp bei Red Bull

Nur eine Woche nach der Trennung von Jürgen Klopp präsentierte Red Bull seinen neuen Fußball-Chef. Roger Schmidt wird „Head of Global Soccer“. Sein langfristiger Vertrag beginnt ab 1. Oktober 2026 zu laufen.

„Wir freuen uns, Roger Schmidt wieder bei Red Bull begrüßen zu dürfen“, wird CEO Oliver Mintzlaff in einer Aussendung zitiert. „Mit seiner Erfahrung und seiner Expertise ist er die richtige Person. Seine Philosophie widerspiegelt unsere Fußball-DNA.“

„Das nächste Kapitel gestalten“

Schmidt freue sich auf die neue Herausforderung. „Ich starte im Oktober und werde die Personen treffen, die hinter den Klubs stehen. Das Potenzial ist enorm und ich bin hoch motiviert, das nächste Kapitel in der Geschichte von Red Bull mitzugestalten.“