50 Spieler auf der Salzburger Watchlist

Sportchef Ralf Rangnick ist vor elf Monaten mit dem Ziel angetreten, Salzburg zu verjüngen. Im Kader ist dies gelungen, in der Stammelf nicht richtig. Die Startelf beim 6:0 am Sonntag in Wr. Neustadt war mit 25,9 Jahren im Schnitt nur 1,3 Jahre jünger als jene, die im Mai 2012 am gleichen Ort 5:1 siegte. Keeper Gustafsson hob mit 36 den Schnitt an.

Vielleicht sind die Salzburger auch deshalb auf der Suche nach einem jüngeren Torhüter. Die Salzburg-Scouts sollen zuletzt Arsen Beglaryan intensiv auf die Hände geschaut haben. Der in Russland geborene 20-jährige Armenier spielt in seiner Heimat beim Erstligisten Gandzasar Kapan und ist armenischer Unter-21-Keeper.

In Salzburg kursiert übrigens klubintern eine Watchlist potenzieller Neuzugänge mit rund 50 Spielernamen. Auf dieser steht auch der 19-jährige peruanische Teamstürmer Jordy Reyna (Alianza Lima). Dies wurde von der Red-Bull-Fußballabteilung dem KURIER bestätigt.