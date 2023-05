Reals B-Elf feierte ohne Alaba Sieg gegen Getafe

Eine B-Elf von Real Madrid ohne ÖFB-Star David Alaba hat in der spanischen Liga einen knappen Sieg gefeiert. Die "Königlichen" setzten sich am Samstagabend dank eines Treffers von Marco Asensio (70.) mit 1:0 (0:0) gegen Getafe durch. Alaba stand vier Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City (Hinspiel 1:1) genauso wie Torjäger Karim Benzema und Rodrygo nicht im Kader.