Real trennt sich von Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti muss seinen Trainerposten bei Real Madrid nach einer Saison ohne großen Titel räumen. Trotz Widerständen aus den Reihen der Clubmitglieder und öffentlichen Bekenntnissen zum 55-jährigen Italiener unter anderem durch Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist Ancelottis Zeit ein Jahr vor Vertragsende abgelaufen. Real-Präsident Florentino Perez gab die Entscheidung am Montagabend bekannt.

Den Nachfolger will der Club-Boss in der kommenden Woche bekanntgeben. „Wir sind zu dem Entschluss gekommen ist, dass jetzt der Moment gekommen ist, neue Impulse zu gebe“, sagte Perez im Stadion Santiago Bernabeu. Zugleich erinnerte er an Ancelottis Verdienste mit dem Gewinn der Champions League 2014. „ Ancelotti hat mit dem Gewinn des zehnten Europacups einen Platz in der Geschichte von Real eingenommen“, meinte er. „Aber unser Club stellt immer die allerhöchsten Ansprüche.“

Und diesen war Ancelotti in dieser Saison nicht gerecht geworden. Das Aus im Halbfinale der Champions League als Titelverteidiger gegen Juventus Turin, das Nachsehen in der Meisterschaft gegen Erzrivale FC Barcelona und auch noch das vorzeitige Aus im spanischen Cup - zuviel des Scheiterns für die Ansprüche des Starensembles.

Da half auch das klare Votum Ronaldos gegen eine Trennung nichts. „Ich hoffe, dass wir in der nächsten Spielzeit wieder zusammenarbeiten werden“, schrieb der Portugiese nach Reals 7:3-Kantersieg zum Saisonausklang gegen Getafe auf Twitter. „Ein großer Trainer und ein toller Mensch.“