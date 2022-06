Real Madrid verstärkt sich um 80 Millionen Euro

Der spanische Fußball-Meister Real Madrid hat den französischen Nationalspieler Aurelién Tchouaméni vom AS Monaco verpflichtet. Das teilten die beiden Klubs am Samstag mit. Die Ablösesumme soll laut übereinstimmenden Medienberichten 80 Millionen Euro betragen, zuzüglich erfolgsabhängiger Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wird bei den Königlichen einen Sechsjahresvertrag unterzeichnen. Einen Social-Media-Post von Real Madrid kommentierte Superstar und Nationalteam-Kollege Karim Benzema mit einem spanischen "Gemma" und drei Feuer-Emojis.