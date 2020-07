Barcelona ist wieder Tabellenführer

Madrid

Von solchen Schützenfesten können sie inderzeit nur träumen. Der Sturm mit Weltfußballer, der bis vor Kurzem Tore wie auf dem Fließband produzierte, ist kaum wiederzuerkennen. Zuletzt gelang Real in zwei Spielen nur ein Treffer – ein Elfmetertor vonvor gut einer Woche beim 1:1-Remis gegen Salzburg-Bezwinger. "Was wir im Angriff angestellt haben, war ziemlich konfus", ärgerte sichnach dem 0:1 bei. "Der Titelgewinn wird nun etwas komplizierter", prophezeite er.

Der italienische Trainer, der mit Real-untypischer Ruhe den Klub im Vorjahr zum zehnten Champions-League-Titel geführt hatte, wird in Madrid bereits kritisch beäugt. Dass der Erfolgstrainer die Saison als Real-Coach beendet, gilt mittlerweile als unwahrscheinlich. Sein Vorgänger José Mourinho hätte in so einer Situation vermutlich gepoltert, eine Verschwörung gegen das königliche Real gewittert und so für Verwirrung und Ablenkung gesorgt. Aber was macht Ancelotti? In aller Ruhe sagt der 55-Jährige. "Ich akzeptiere meine Verantwortung."

Bereits am Dienstag steht Real Madrid wieder in der Pflicht. In der Champions League bittet der Titelverteidiger Schalke mit Österreichs Teamkapitän Christian Fuchs zum Achtelfinal-Rückspiel nach Madrid. Die Ausgangslage ist gut: Real siegte in Deutschland 2:0.