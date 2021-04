Real Madrid siegt im Clásico und setzt sich an die Tabellenspitze

Barcelona wird offensiver

Zur zweiten Halbzeit kam Griezmann für den unglücklichen Dest ins Spiel, die Gäste wurden mit dem Franzosen, der seit Donnerstag drei Kinder mit Geburtstag 8. April (2016, 2019, 2021) hat, noch offensiver. Der Regen wurde immer stärker, die Bemühungen der Katalanen ebenfalls. Mingueza schloss eine Ballstaffette via Messi und Jordi Alba mit dem Treffer zum 2:1 ab (60.), nun war es ein offenes Duell.

Und um ein Haar hätte Real den alten Abstand wieder hergestellt, hätte, ja hätte Araujo den Pass von Vinicius Junior noch ein wenig mehr abgefälscht. So knallte der Ball an die linke Stange, Barcelonas Tormann Ter Stegen wäre chancenlos gewesen (61.).

In der 83. Minute folgte große Aufregung, nachdem Jordi Alba den Ball an Courtois und Reals Tor vorbeigelegt und Mendy an Braithwaites Trikot gezupft hatte. Barcelona forderte vehement einen Elfer, bekam ihn aber nicht. In der 89. Minute holte sich Reals Casemiro nach einem Foul gegen Messi erst eine Gelbe Karte ab, die dann zu Gelb-Rot wurde, nachdem er auch noch Mingueza regelwidrig gestoppt hatte. In der Nachspielzeit schließlich landete noch ein Volley von Barcelonas Ilaix Moriba an der Latte, das war's.

Real hat nun erstmals seit 1978 wieder drei Clásicos in Serie gewonnen und ist vorerst Tabellenführer mit 66 Punkten, kann aber am Sonntagabend wieder von Atlético (66) überholt werden. Der Madrider Lokalrivale gastiert beim Sechsten Betis Sevilla. Barcelona ist Dritter mit 65 Zählern.