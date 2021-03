Real-Madrid-Goalie heiratete im Jogginganzug

Bis zu seiner Hochzeit kannten Andriy Lunin nur die Fußball-Experten. Und das obwohl der Ukrainer das Tor des großen Real Madrid hütet - wenn auch als Ersatzmann der belgischen Nummer eins Thibaut Courtois. Andriy Lunin ist dafür eine ganz große Nummer in den sozialen Netzwerken.

Beinahe 73.000 Instagram-User haben ein Foto geliked, auf dem der 22-Jährige gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Anastasia Tamasowa zu sehen ist. Beide stehen wohl im Standesamt, er hält in seinen Händen die Heiratsurkunde, sie einen Brautstrauß. So weit, so gut, die beiden sind anscheinend frisch verheiratet. Dennoch sticht auf diesem Bild etwas ins Auge.