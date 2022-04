Real Madrid bastelt am Dream-Team: Mit Mbappe, ohne Haaland

Real Madrid strebt in Spanien dem Meistertitel entgegen, trifft in der Champions League im Halbfinale auf Manchester City, kann somit noch zwei Titel holen. Und dennoch basteln die Käniglichen schon eifrig an einem neuen Dream-Team für die kommende Saison.

Gareth Bale, der umstrittene Superstar, wird nun endgültig den Klub verlassen, könnte in die USA zu Washington wechseln, wo er 350.000 Euro verdienen könnte - pro Woche.

Isco und Marcelo werden im Sommer ebenfalls das weiße Real-Trikot ausziehen, dafür zieht es Superstar Kylian Mbappe von Paris nach Madrid. Im Tauziehen um Ex-Salzburg-Spieler Haaland ist bei Real Realismus eingekehrt, der Norweger dürfte wohl zu Manchester City wechseln.