Noch hält die Serie: Seit Bestehen der Champions League (1992/’93) konnte noch kein Sieger seinen Titel verteidigen. Und freilich will Real Madrid in diesem Jahr die Premiere schaffen. Für das Team von Zinédine Zidane geht es im Achtelfinale gegen Napoli um den ersten Schritt zur historischen Titelverteidigung.

Die Spanier befinden sich seit einiger Zeit in Topform. So waren die Madrilenen von April 2016 bis Januar 2017 in 40 Pflichtspielen in Serie ungeschlagen geblieben. Die erste Pleite gab es erst am 15. Jänner beim FC Sevilla, wo man knapp mit 1:2 unterlag.

Doch angesichts der letzten beiden klaren Erfolge in der Liga ist man vor dem Duell mit den Italienern optimistisch. "Wir werden versuchen, zu null zu spielen, damit wir mit einem guten Gefühl zum Rückspiel reisen können", meint Kapitän Sergio Ramos vor dem heutigen Hinspiel in Madrid.

Auch die Form von Cristiano Ronaldo stimmt Real positiv: Der Weltfußballer glänzte in den jüngsten drei Partien jeweils mit einem Tor. Weiterhin verzichten müssen die Königlichen indes auf den Walisischen Stürmerstar Gareth Bale aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.

Spiel des Jahres

Aber nicht nur die Spanier, sondern auch Napoli geht mit ausgezeichneter Form in das Duell. Von den vergangenen zehn Liga-Spielen gewann Napoli acht und erzielte dabei 30 Tore. Dennoch gibt man sich zurückhaltend. "Wir spielen auswärts beim Klub-Weltmeister. Die sind so stark, dass wir wirklich nicht wissen, ob wir überhaupt in der Lage sind, mit ihnen mitzuhalten", meint der Trainer Maurizio Sarri. Unterstützung erhält der SSC Napoli auch von Diego Maradona, der sein ehemaliges Team in Madrid anfeuern wird.