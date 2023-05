Real-Coach Ancelotti: Klub hat mir Verbleib zugesichert

Am Vortag habe er sich mit Real-Präsident Florentino Pérez unterhalten, auch über das verpasste Endspiel in der Champions League durch das 0:4 im Halbfinal-Rückspiel gegen Manchester City. "Er sagte mir seine Unterstützung zu und wir haben über das Spiel am Mittwoch gesprochen. Wir gehen mit der festen Hoffnung in die Zukunft, die Sachen gutzumachen", sagte der 63-Jährige.

Die Königlichen hatten diese Saison den spanischen Cup gewonnen, mussten sich aber in der Meisterschaft dem Erzrivalen FC Barcelona geschlagen geben. Nach dem deutlichen Aus gegen ManCity hatten Medien spekuliert, Real könne sich nun von Ancelotti trennen.