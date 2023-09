RB Leipzig trennte sich von Sportchef Max Eberl

Eberl war zuletzt medial erneut mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Angesichts dieser Spekulationen hatte er diese Woche auf seinen Vertrag beim Club der ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald verwiesen und betont, dass es nicht um ihn, sondern um das Duell mit den MĂŒnchnern gehe.

Eberl hatte erst im vergangenen Dezember sein Amt in Leipzig angetreten, nachdem er im JĂ€nner 2022 bei Borussia Mönchengladbach zurĂŒckgetreten war und dies mit seiner eigenen Erschöpfung begrĂŒndet hatte. Der 50-JĂ€hrige galt bereits in der Vergangenheit mehrfach als Kandidat beim FC Bayern. Er besaß nach Club-Angaben einen "langfristigen Vertrag" in Leipzig.

Die MĂŒnchner hatten im Juli Christoph Freund als Sportdirektor und damit quasi als Nachfolger von Sportvorstand Hasan Salihamidzic verpflichtet. Eberl hatte seine aktive Fußballkarriere beim FC Bayern begonnen.