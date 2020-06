Rasante Entwicklung

Man fühlt sich und andere Verkehrsteilnehmer dem Himmel etwas näher, wenn man sogar aus der Distanz diverse Überholmanöver ungeduldiger Lastwagenfahrer beobachtet. Die Auslegungen von Sicherheitsabständen und Geschwindigkeitsbeschränkungen können in Polen dabei durchaus variieren.

Beispiel Warschau: Mitten im Zentrum der Hauptstadt lieferten sich vor einem beliebten und daher auch belebten Gastgarten eines Grillrestaurants zwei Motorradfahrer ein Duell auf dem Hinterrad mit rund 80–90 km/h. Kurze Zeit später gaben sich der Fahrer eines Porsche und der eines Ferrari ein Stelldichein und dann ein Auf-und-Davon mit rauchenden Reifen und brüllenden Motoren – mit geschätzten 100 km/h. Geschwindigkeitsmesser offizieller Natur waren keine in Sicht.

Dabei ist der Hinweis "Fotoradar" samt kurz darauf auftauchendem Kastl auf dem Land ein häufig wiederkehrender Anreiz zum Rückzug des Gasfußes.

Trotz flächendeckenden Radarboxen und teils Schneckentempo auf den oft schlechten Landstraßen ist Polen Rekordhalter, ist europaweit die Nr. 1 in der Unfallstatistik. Nirgendwo sonst sind im vergangenen Jahr so viele Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Auf eine Million Einwohner sind 109 Menschen auf polnischen Straßen umgekommen. In Österreich waren es nur 62. Den niedrigsten Wert haben die Briten, die 2011 pro Million Einwohner nur 32 Verkehrsteilnehmer verloren haben.

Das ist halt die Polen-Position der anderen Art.