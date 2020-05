Rapids Suche nach Halt

Die Serie an Pleiten, Pech und Pannen der Rapidler begann mit dem 0:2 im Derby. „Da ist zu viel passiert, was nicht sofort erklärbar ist“, war Trainer Peter Schöttel vom Auftritt in der Generali Arena schockiert. Die interne Aufarbeitung der teils slapstickhaften Einlagen hält an – und ist laut KURIER-Recherchen heikel: Der Bauchfleck soll nicht nur sportlich bedingt gewesen sein.



Bereits beim Aufwärmen wurde bemerkt, dass viele Spieler auf dem seifigen Rasen ausrutschen und kaum Halt finden. Da jeder Spieler vier bis fünf Paar Schuhe mit hat, wurden sie noch vor Anpfiff aufgefordert, das passende Material auszusuchen. Scheinbar vergeblich.