Rapids Reifeprüfung für Fortgeschrittene

Weil bei Novi Sad von Schöttel "die größten Stärken in der Offensive" ausgemacht wurden, gibt Rechtsverteidiger Michael Schimpelsberger in einer etwas vorsichtigeren Variante sein Debüt in dieser Saison und auch im Europacup für Rapid. "Der Konkurrenzkampf ist heftig. Vor zwei Wochen war ich nicht im Kader, diesmal hat es Grozurek erwischt. Aber das gehört bei Rapid dazu, wir sind eben nicht in Ried", sagt der 21-Jährige, der mit seinem Champions-League-Einsatz für Twente 2010 tatsächlich schon zu den Erfahreneren zählt. Sorgen bereitet das Schöttel keineswegs: "Trotz der Jugend sind wir viel gefestigter und in der Entwicklung fortgeschrittener als vor einem Jahr." Mit dem Auftakt in Novi Sad, dem Derby, dem Rückspiel in einer Woche und der Revanche in Salzburg warten in elf Tagen vier Tests bei der Reifeprüfung für Fortgeschrittene.

Schöttel: "Jetzt müssen wir uns nach dem gelungenen Saisonstart so richtig beweisen. Und darauf freuen wir uns."