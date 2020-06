Rapids mögliche Gegner

Topf 1 Koeffizient Topf 2 Koeffizient ------------------------ --- ------- ------------------------ --- ------- Atlético Madrid (TV) Sp 100.837 FC Basel CH 53.360 Inter Mailand It 104.996 Metalist Kharkiv Ukr 52.526 Liverpool *3 Eng 90.882 Panathinaikos Gri 50.920 Olympique Lyon F 94.835 Athletic Bilbao Sp 47.837 Olympique Marseille F 85.835 FC Køpenhagen Dän 46.505 Sporting CP Lissabon Por 82.069 Fenerbahçe Tur 41.310 PSV Eindhoven Nl 76.103 Rubin Kazan Rus 40.566 Tottenham Hotspur Eng 66.882 Napoli It 39.996 Bayer Leverkusen D 60.037 Udinese It 38.996 Girondins Bordeaux F 58.835 Club Brügge Bel 35.480 FC Twente Enschede Nl 57.103 Hapoel Tel Aviv Isr 31.400 VfB Stuttgart D 55.037 Hannover 96 D 31.037 Topf 3 Koeffizient Topf 4 Koeffizient ------------------------ --- ------- ------------------------ --- ------- Lazio Rom It 29.996 Helsingborg IF Sd 12.680 Steaua Bukarest Rum 26.764 Maritimo Funchal Por 12.569 Sparta Prag Tch 25.570 Rapid Wien Ö 12.265 Rosenborg BK Nor 20.935 Académica Coimbra Por 11.069 Newcastle United Eng 16.882 Anzhi Machatschkala Rus 9.566 Young Boys Bern CH 16.860 NK Marburg Slo 6.424 Levante UD Sp 16.837 AIK Stockholm Sd 5.680 Racing Genk Bel 16.480 AEL Limassol Zyp 5.099 Borussia Mönchengladbach D 15.037 Hapoel Kiryat Shmona Isr 4.400 Partizan Belgrad Ser 14.350 Molde FK Nor 3.935 Viktoria Pilsen Tch 14.070 FC Fehérvár Ung 3.450 Dnjepro Dnjepropetrowsk Ukr 14.026 Neftschi Baku Aser 2.241