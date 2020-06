Rapids Mann mit dem Wechselpass

"Wir können so spielen, weil jetzt alle wissen, wen und was wir für welche Position wann brauchen", erklärt Schöttel, der bereits 18 Feldspieler seines Kaders von Beginn an spielen ließ. Gegen die hoch stehenden und hüftsteifen Sturm-Innenverteidiger sind flinke und variable Typen wie Alar, Burgstaller oder der 17-jährige Debütant Schaub gefragt. Gegen Novi Sad waren es die Flanken von Drazan und Trimmel auf den klassischen Mittelstürmer Boyd. Gleich bleibt das 4-2-3-1-System und die Schlüsselrolle von Kapitän Hofmann, "der in dieser Mannschaft so richtig Spaß hat".

"Das Rotieren funktioniert nur, wenn die Spieler Partien auf der Bank weiter akzeptieren", sagt Schöttel, der gegen Sturm "schon Saloniki im Kopf hatte". Deshalb spielte der 33-jährige Heikkinen, der "einmal pro Woche sehr hilfreich sein kann, aber nicht mehr jeden dritten Tag". Für die defensivere Variante im heißen Griechenland ist am Donnerstag wieder Kämpfer Kulovits vorgesehen.