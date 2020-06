Rapids Ildiz: "Ich beweise es allen"

Als Neunjähriger kam Ildiz zu Rapid, seit der U-12 wird er "Momo" gerufen, nach einem Lehrjahr in Dortmund forcierte ihn Alfred Hörtnagl. "Momo sieht nicht nur aus wie Gattuso, er spielt auch so", schwärmte der damalige Sportdirektor. "Aber Trainer Pacult hat mir 2009 nur einmal gegen Celtic eine Chance gegeben." Jetzt bekommt er sie. Ildiz: "Und ich werde Schöttel das Vertrauen zurückzahlen."



Kein Vertrauen hatte Schöttel in Christoph Saurer, der den umgekehrten Weg wählte und in Innsbruck neuen Mut schöpft: "Ich musste mit Rapid abschließen und spüre, dass bei Wacker auf mich gebaut wird", sagt der 26-jährige Techniker, der als Spielmacher geholt wurde. Gegen den Ex-Klub gibt es am Samstag "keine großen Emotionen. Ich will nur die drei Punkte."