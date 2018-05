Rapidler auf Reisen: Köln – Vatikan – Heidenheim

The Times They Are a-Changin’: Der „Arbeiterverein“ beim Papst. Kardinal Schönborn und „Rapid-Seelsorger“ Christoph Pelczar begleiteten eine rund 30-köpfige Rapid-Delegation in den Vatikan.

Vor ein paar Jahren wäre so eine Audienz, etwa mit Ehrenpräsident Edlinger und dem erzkonservativen Benedikt XVI. als Gegenüber, nicht denkbar gewesen. Nachfolger Franziskus gilt für viele politische Beobachter hingegen als „letzter Linker mit Macht“. Auf jeden Fall ist der 81-jährige Argentinier ein großer Fußball-Fan.