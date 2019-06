Rapid zeigt im neuen System alte Schwächen im Abschluss

Mit einer Aufstellung nahe an der Top-Elf schickte Didi Kühbauer Rapid in das Testspiel in Leobendorf. Wenn Müldür (derzeit Urlaub) den 17-jährigen Greiml ersetzt und Murg (erst nach der Pause im Einsatz) noch verkauft werden sollte, könnte es sogar die Mannschaft für den Liga-Kracher in Runde eins gegen Salzburg (28. Juli) sein. Nach der Pause wurde vor 1300 Zuschauern gegen den Gegner aus der Ostliga durchgetauscht, aus der 1:0-Pausenführung wurde ein 3:0-Sieg.

Auch wenn Gegner drittklassig war, ist zu sehen, dass der Rapid-Kader das derzeit präferierte 3-3-2-2-System hergibt. Auf eine neue Position müsste sich lediglich Schobesberger gewöhnen, der vom Flügel in den Sturm gewechselt ist und von dort per Lupfer für die Führung sorgte (16.).

Altbekannt ist die fehlende Effizienz. Acht große Chancen wurden in Hälfte eins (großteils schön) herausgespielt, aber nur eine verwertet. Immer wieder wurde rechts außen Neuzugang Schick freigespielt, das Verwerten der Flanken muss aber noch trainiert werden.

Auch in Hälfte zwei waren die Hütteldorfer ähnlich überlegen, Leobendorf kam zum ersten und einzigen Torschuss. Das 2:0 durch Arase bereitete Barac mustergültig vor. Das 3:0 entsprang einem Abstauber durch Schobesberger nach einem Martic-Freistoß an die Stange.

Pavlovic fehlte während der Vorbereitung wieder einmal „leicht angeschlagen“, Alar wurde von Kühbauer nicht berücksichtigt.